Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:02, 28 января 2023Россия

В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад

В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад на площади 2 100 кв. метров

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад на площади 2 100 квадратных метров, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по всей площади здания, расположенного на 65-м километре МКАД. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Источник в экстренных службах допустил, что причиной происшествия мог стать поджог, однако точно установить это можно будет после полной ликвидации возгорания.

В МЧС России по Московской области подтвердили информацию о пожаре, на месте работают 27 единиц техники и 87 человек. Внутри склада находятся стройматериалы.

Строительный центр «Синдика», открытый в 2014 году после масштабной реконструкции, уже горел в октябре 2017 года. Рынок в в районе 65-го километра МКАД близ Строгино оказался фактически уничтожен. Произошло обрушение кровли на площади в тысячу квадратных метров, а также стен. Все люди были эвакуированы. По данным МЧС, пострадали три человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад
НАТО обвинили в моделировании киберударов по Калининграду и Москве
В ЛНР раскритиковали Джонсона за высказывания о «нормандском формате»
Украинским музыкантам запретили выступать с Нетребко в Германии
В компании «Газпромбанк Инвестиции» опровергли утечку данных клиентов
Зеленский разочаровался позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям
Итальянский фигурист рассказал о давлении из-за работы с Тутберидзе в России
Телеведущий раскритиковал стереотипы о самых «опасных» регионах России
G7 одобрили введение ЕС потолка цен на российское дизельное топливо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.