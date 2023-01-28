В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад на площади 2 100 кв. метров

В Подмосковье на территории рынка «Синдика» загорелся склад на площади 2 100 квадратных метров, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по всей площади здания, расположенного на 65-м километре МКАД. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Источник в экстренных службах допустил, что причиной происшествия мог стать поджог, однако точно установить это можно будет после полной ликвидации возгорания.

В МЧС России по Московской области подтвердили информацию о пожаре, на месте работают 27 единиц техники и 87 человек. Внутри склада находятся стройматериалы.

Строительный центр «Синдика», открытый в 2014 году после масштабной реконструкции, уже горел в октябре 2017 года. Рынок в в районе 65-го километра МКАД близ Строгино оказался фактически уничтожен. Произошло обрушение кровли на площади в тысячу квадратных метров, а также стен. Все люди были эвакуированы. По данным МЧС, пострадали три человека.

