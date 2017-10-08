Возле МКАД загорелся строительный рынок

В строительном центре «Синдика», расположенном неподалеку от МКАДа в подмосковном Одинцово, возник крупный пожар. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Очевидцы выкладывают видеозаписи случившегося на YouTube.

На место выехали 25 нарядов полиции, так как работники рынка пытаются проникнуть на охваченную огнем территорию, чтобы спасти свой товар.

С пламенем борются 25 пожарных расчетов, прибывших в основном из Московской области. Пострадавших нет.

РИА Новости уточняет, что пожар возник на территории около тысячи квадратных метров. По предварительным данным, горит подземная парковка. Проводится эвакуация. К месту ЧП готовы вылететь два пожарных вертолета Ка-32, они ждут сигнала.