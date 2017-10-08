Торговцы напали на не пустившего их на загоревшийся рынок полицейского

Хозяева магазинов и торговцы ТЦ «Синдика» набросились на полицейского, не пускавшего их к месту пожара в торговом комплексе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вероятно, разъяренные люди хотели забрать из помещений свое имущество, а также машины, которые остались на подземной парковке, однако стражи порядка не пускали никого в здание из соображений безопасности.

Ранее 8 октября сообщалось, что строительном центре «Синдика», расположенном на 65-м километре МКАД, возник крупный пожар. Его площадь составляет около трех тысяч квадратных метров. С пламенем борются 25 пожарных расчетов, прибывших в основном из Московской области. Пострадавших нет.