На парковке горящего возле МКАД рынка начали взрываться машины

На подземной парковке строительного центра «Синдика», находящегося в районе 65-го километра МКАД близ Строгино, начали взрываться автомобили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров, заявили «Интерфаксу» в подмосковном главке МЧС.

«Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем», — сказал собеседник агентства.

О периодически раздающихся хлопках также сообщали в соцсетях очевидцы ЧП.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, есть опасность обрушения сооружения. Из здания выведены все люди. Пытающихся пройти на рынок работников, желающих спасти свое имущество, не пропускают полицейские.

Пожар начался ранее днем 8 октября. С пламенем борются 25 пожарных расчетов, задействованы два вертолета Ка-32. Пострадавших нет.