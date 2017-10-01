В гостинице «Москва» произошел пожар

В расположенном в центре столицы здании гостиницы «Москва» начался пожар. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Уточняется, что задымлены все этажи здания, произведена полная эвакуация находящихся внутри людей. Движение по улице Охотный Ряд ограничено, также перекрыты пешеходные зоны.

По информации источника возгорание произошло в вентиляции на техническом этаже гостиницы. Площадь пожара составляет два квадратных метра, в 19:45 он был локализован.

Огонь был полностью ликвидирован в 19:48 мск.

Гостиница «Москва», одна из крупнейших в столице, была разобрана в 2004 году. На ее месте в 2013 году было завершено строительство нового здания, воспроизводящего внешний облик прежнего. В настоящее время его занимает отель Four Seasons Hotel Moscow, также в здании расположены рестораны и торговые галереи.