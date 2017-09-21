В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница

Пожар начался в десятиэтажной гостинице в центре Ростова-на-Дону. Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, ему присвоена третья категория сложности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного ГУ МЧС.

По его словам, из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

Пожар начался с возгорания утеплителя на фасаде.

«Есть угроза распространения пожара на близлежащие строения. Площадь пожара около 800 квадратных метров. Также произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. Информация уточняется», — сообщается на сайте областного МЧС.

Для тушения привлечены 50 человек личного состава и 19 единиц техники.

В августе в центре Ростова-на-Дону произошел сильный пожар. Горели 25 жилых домов, а площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.