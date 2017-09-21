В горящей гостинице в Ростове-на-Дону нашли два тела

При пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону погибли два человека. Об этом в четверг, 21 сентября, передает ТАСС.

«В зоне работ на пожаре в комнате гостиницы обнаружен труп мужчины», — сказали агентству в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

Незадолго до этого сообщения в главном управлении МЧС по Ростовской области информировали о гибели администратора отеля. Его тело также найдено в здании.

Позднее выяснилось, что оба погибших были сотрудниками гостиницы — мужчина 30 лет и женщина.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС днем в четверг. В настоящее время пожар локализован на площади около 800 квадратных метров. Внутри 10-этажное здание выгорело полностью, также повреждена кровля. Из-за огня пострадали семь припаркованных рядом автомобилей.

В близлежащих зданиях, включая детский сад, провели эвакуацию: на улицу вывели свыше 300 человек. Стало также известно, что пожар в гостинице перекинулся на крышу Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, однако возгорание было быстро ликвидировано.

В Ленинском районе Ростова-на-Дону, где горит отель, объявлен режим ЧС.