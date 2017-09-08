Определено место начала пожара в Ростове-на-Дону

Полиция установила место, с которого начался гигантский пожар в центре Ростова-на-Дону, уничтоживший десятки домов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

«Согласно заключению эксперта, подтвержденному проведенными следственными действиями, а также изъятыми видеозаписями с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев пожара, установлен очаг возгорания, который находился в семи метрах от одного из домов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Сталбыть, сожгли нас...» Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»

Сообщается, что на данный момент потерпевшими признаны 428 человек. Установлены и допрошены более 150 свидетелей и очевидцев ЧП.

Пожар возник днем 21 августа в Чувашском переулке города. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на несколько домов. Всего повреждения получили 107 строений, в том числе 83 жилых. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, госпитализированы восемь человек. Предполагается, что причина ЧП — поджог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.