Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано

В Ростове-на-Дону пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

«Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет», — доложил он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, успешно отработала авиация. В настоящее время на месте пожара работают более 2 тысяч человек, семь воздушных судов.

Около 19:00 сообщалось о локализации пожара.

Пожар в Ростове-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа. Пламя охватило несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулось на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 45 человек, семь госпитализированы.

В Ростове-на-Дону, а затем на всей территории Ростовской области был введен режим ЧС.