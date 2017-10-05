На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде произошел пожар

На стадионе «Нижний Новгород», строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года, произошел пожар. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает портал nn.ru.

«Возгорание произошло на трибуне в секторе А, на верхнем этаже. В настоящее время причины пожара выясняются», — заявил представитель компании-подрядчика Александр Батуев.

При пожаре никто не пострадал, а произошедшее никак не повлияет на сроки сдачи стадиона, уверен подрядчик.

3 октября президент России Владимир Путин назвал отставание от графика программ подготовки к чемпионату мира недопустимыми. По его словам, общий уровень подготовки удовлетворительный, но «некоторые отставания все-таки есть».

Стадион в Нижнем Новгороде, строительство которого началось в 2015 году, оказался в числе 12 арен, на которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. Планируется, что на нем будут сыграны четыре матча групповой стадии, встреча 1/8 и 1/4 финала. После мирового первенства стадион станет домашней ареной местного футбольного клуба «Олимпиец».