Путин прокомментировал отставание в подготовке к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин выразил свое отношение к отставанию от графика в программах подготовки к чемпионату мира 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

«Отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы. В целом уровень подготовки вполне удовлетворительный, но некоторые отставания все-таки есть. Они не носят критического характера, ничего там такого страшного нет», — сказал Путин, отметив, что, пока «точка не поставлена», расслабляться нельзя.

Как передает «Интерфакс», министр спорта России Павел Колобков заявил, что все стадионы, на которых пройдут матчи мирового первенства, будут сданы в срок. По его словам, арены в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде находятся в высокой степени готовности, а на стадионах в Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске достигнута строительная готовность.

В начале августа сообщалось, что на строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Самаре произошел пожар. Огонь не нанес серьезного урона арене, вскоре строительство продолжилось.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.