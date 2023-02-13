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08:39, 13 февраля 2023Мир

В США сообщили о потенциальной опасности сбитого объекта над Гуроном

Генерал США Ванхерк: сбитый над озером Гурон объект летел над чувствительной зоной МО
СюжетМинобороны:

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Сбитый летающий объект над озером Гурон в США нес потенциальную опасность для зоны Минобороны. Об этом сообщил генерал ВВС США Глен ВанХерк, его слова приводит Daily Mail.

«Основываясь на траектории полета объекта и других данных, мы можем обоснованно связать этот объект с радиолокационным сигналом, полученным над Монтаной, который появился вблизи чувствительных объектов Минобороны», — заявил он.

По его словам, ведомство расценило летающий объект как угрозу безопасности из-за его возможных способностей в наблюдении. Министерство будет работать над восстановлением объекта, чтобы изучить его.

Ранее власти США сообщили о ликвидации четвертого летающего объекта за неделю. Уточняется, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За пару часов до этого США закрыли часть воздушного пространства на севере страны.

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Виктория Кондратьева
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