Модель из США появилась на публике в наряде российского бренда

Модель Оливия Калпо посетила вечеринку в платье российского бренда Kamilla Purshie

Американская модель и актриса Оливия Калпо появилась на публике в наряде российского бренда Kamilla Purshie. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица вместе с другими звездами посетила вечеринку журнала Sports Illustrated, организованную в честь соревнования Супербоул (Super Bowl), который ежегодно проводят в США. Знаменитость вышла в свет в блестящем мини-платье серого цвета с плиссированной аппликацией. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоком каблуке в тон одежды.

При этом стилисты сделали Калпо укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли на лицо макияж в стиле smoky eyes. Что касается аксессуаров, телезвезда предпочла надеть массивные золотые серьги, а от браслетов и колец она при этом отказалась.

В июле 2021 года американская актриса и певица Ариана Гранде также предстала перед публикой в наряде российского дизайнера. Поп-исполнительница приняла участие в съемках нового сезона вокального телевизионного шоу The Voice в сверкающем мини-платье с декольте из коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2020.