Российских полицейских задержали за попытку откупиться от дела о взяточничестве

На Кубани задержали двух инспекторов ДПС, попытавшихся откупиться от дела о взяточничестве

В Краснодарском крае задержали двух инспекторов ДПС, которые пытались откупиться от наказания за мелкое взяточничество. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Одного из фигурантов поймали с поличным, когда он приехал на встречу с должностным лицом. Мужчина собирался передать 600 тысяч рублей, чтобы их с коллегой не привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ. В посредничестве при передаче денег подозревается также начальник сотрудников ДПС.

Ранее сообщалось, что в Башкирии экс-главу спецуправления МЧС осудили на 15 лет за многомиллионные взятки.