Бывший глава спецуправления МЧС в Башкирии получил 15 лет колонии за взятки

В Башкирии экс-главу спецуправления МЧС осудили на 15 лет за многомиллионные взятки

В Башкортостане суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего начальника управления Федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье за махинации с выплатами. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по частям 3,5 статьи 290 («Получение взятки в значительном и крупном размерах»), части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 160 («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права десять лет занимать должности в органах МЧС, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

По данным ведомства, с марта 2015 по апрель 2016 года фигурант получил от 63 подчиненных взятки в 30 миллионов рублей за содействие в выдаче им регулярной дополнительной материальной помощи якобы на оплату дорогостоящего лечения и лекарств или в связи со сложным материальным положением. Начальник получал вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе. Себе он также назначил материальную выплату на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Общий ущерб от действий осужденного составил почти 66 миллионов рублей.