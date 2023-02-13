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16:07, 13 февраля 2023Мир

Китайских военных обвинили в применении лазера против патрульного корабля

Филиппины обвинили Китай в применении лазера против корабля в Южно-Китайском море

Фото: Philippine Coast Guard / Handout / Reuters

Береговая охрана Филиппин обвинила китайских военных в применении лазера против патрульного корабля в Южно-Китайском море, из-за чего несколько человек на борту были на время ослеплены. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 6 февраля в районе островов Спратли, являющихся спорной территорией. По утверждению филиппинской стороны, судно, перевозившее продовольствие и припасы для военных страны, наткнулось на корабль береговой охраны Китая. Тот совершил опасные маневры и дважды направил зеленый лазерный луч в сторону филиппинского корабля, «что привело к временной слепоте экипажа на мостике».

Филиппины назвали действия китайцев преднамеренным блокированием кораблей и явным нарушением суверенных прав. Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что филиппинское судно вторглось в китайские воды без разрешения, а военные КНР защищали суверенитет страны.

Территория островов Спратли оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В районе островного архипелага находятся значительные запасы нефти и газа: в одном лишь районе архипелага Рид-Бэнк насчитывается около 50 триллионов кубометров природного газа и свыше пяти миллиардов баррелей нефти.

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Антон Похиляк
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