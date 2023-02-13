Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards

Певец Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма бренда Harri с дутыми рукавами

Британский певец Сэм Смит появился на публике в латексном наряде и развеселил пользователей сети. Шуточные публикации появились в многочисленных Twitter-аккаунтах.

Поп-исполнитель посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri. Его образ дополнили небольшие серьги и кожаные сапоги на толстом каблуке и платформе в тон одежды. Кроме того, знаменитость надел латексные перчатки.

Поклонников рассмешил наряд Смита, из-за чего он вскоре стал мемом в социальных сетях. «Я иду на рейс Ryanair, пытаясь избежать дополнительных сборов за багаж», — пошутил юзер LouisStaples. В то же время блогер pinkrrry сравнил певца с надувной черной собакой со словами: «Сэм Смит выглядит потрясающе».

В декабре 2022 года пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.