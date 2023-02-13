Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 13 февраля 2023Ценности

Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards

Певец Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма бренда Harri с дутыми рукавами

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Британский певец Сэм Смит появился на публике в латексном наряде и развеселил пользователей сети. Шуточные публикации появились в многочисленных Twitter-аккаунтах.

Поп-исполнитель посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri. Его образ дополнили небольшие серьги и кожаные сапоги на толстом каблуке и платформе в тон одежды. Кроме того, знаменитость надел латексные перчатки.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Поклонников рассмешил наряд Смита, из-за чего он вскоре стал мемом в социальных сетях. «Я иду на рейс Ryanair, пытаясь избежать дополнительных сборов за багаж», — пошутил юзер LouisStaples. В то же время блогер pinkrrry сравнил певца с надувной черной собакой со словами: «Сэм Смит выглядит потрясающе».

В декабре 2022 года пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 31 тысячу
Врач предупредил о смертельной опасности выдергивания волос из носа
Toyota назвала срок появления нового поколения электромобилей
Стало известно о еще одной казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине
Застрелившего на охоте человека российского депутата исключат из партии
Лукашенко призвал ОДКБ сплотиться и определить позицию по Украине
В Казахстане решили сменить «идеологически устаревшие» названия городов и улиц
В ООН заявили о скором окончании спасательных работ в Турции и Сирии
Дания передала Украине все свои установки Caesar
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.