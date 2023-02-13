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12:17, 13 февраля 2023Культура

Директор Пушкинского музея Марина Лошак опровергла слухи о своем увольнении

Марина Лошак опровергла новость о своем уходе с поста директора Пушкинского музея

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла информацию об уходе со своего поста. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Прочитала, мне это (информацию об уходе с поста — прим. "Ленты.ру") только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю», — отметила Лошак.

Незадолго до этого в различных Telegram-каналах появилась новость о том, что директор Пушкинского музея покидает свой пост по собственному желанию.

Ранее стало известно, что гендиректор Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев покинул свой пост и занял должность директора учреждения.

В начале февраля появилась информация, что глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уволилась в связи с окончанием трудового контракта. Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей.

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Анастасия Астахова
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