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10:05, 13 февраля 2023Из жизни

Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам

UPI: в США женщина выиграла в лотерею и приняла сообщение о победе за спам

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В США 47-летняя жительница штата Мичиган сорвала куш в лотерею и не поверила сообщению, в котором говорилось о ее выигрыше. Об этом сообщает UPI.

Женщина получила возможность принять участие в лотерее второго шанса и внести проигравшие билеты в новые розыгрыши. Через некоторое время ей пришло электронное письмо, где сообщалось, что она выиграла 110 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). Однако женщина приняла сообщение за спам и не обратила на него внимания.

Победительница была уверена, что проиграла. «Когда через несколько часов мне позвонили представители лотереи и подтвердили мой выигрыш, я так обрадовалась! Когда выигрываешь — это такое невероятное чувство», — рассказывает она. Женщина планирует потратить деньги на благоустройство дома.

Ранее сообщалось, что в США 56-летняя Рене Шелби сорвала куш в лотерею и напугала сына, едва не задохнувшись от волнения. Женщина отметила, что планирует сохранить выигранные деньги.

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Алиса Удовик
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