Женщина сорвала куш в лотерею и едва не задохнулась от волнения

В США женщина выиграла 21 миллион в лотерею и едва не задохнулась от волнения

В США жительница штата Мичиган, 56-летняя Рене Шелби, сорвала куш в лотерею и напугала сына, едва не задохнувшись от волнения. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Женщина купила лотерейный билет в аппарате самообслуживания. По словам Шелби, она несколько раз выигрывала в лотерею, покупая билеты в автомате, поэтому решила обналичить предыдущие денежные призы и приобрести новые билеты.

После покупки Шелби села в машину, стерла защитный слой и поняла, что выиграла 300 тысяч долларов (21,1 миллиона рублей). «Я сразу же позвонила сыну. Он подумал, что ему придется вызывать мне скорую помощь, поскольку казалось, что я задыхаюсь», — рассказывает она. По ее словам, она не могла вымолвить ни слова.

Женщина отметила, что планирует сохранить выигранные деньги. «Победа открыла для меня новые двери и множество возможностей, которых раньше не было», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Канады в свой день рождения впервые купила лотерейный билет и сразу выиграла 48 миллионов канадских долларов (36 миллионов долларов США). По словам девушки, сыграть в лотерею ей предложил дедушка.