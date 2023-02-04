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14:02, 4 февраля 2023Из жизни

Подросток впервые сыграла в лотерею и сорвала джекпот в миллионы

18-летняя канадка Ламур впервые купила лотерейный билет и выиграла $48 миллионов

Фото: unsplash

18-летняя канадка Джульетт Ламур из Северного Онтарио в свой день рождения впервые купила лотерейный билет и сразу выиграла 48 миллионов канадских долларов (36 миллионов долларов США). О девушке-подростке, которая сорвала джекпот, рассказал телеканал CP24.

По словам Ламур, сыграть в лотерею ей предложил дедушка. «Придя за покупкой, я не понимала, как поступить, потому что раньше никогда не понимала билетов. Так что я позвонила отцу, и он предложил поучаствовать в лотерее LOTTO 6/49 Quick Pick», — вспоминает девушка. При этом она сперва забыла о билете и вспомнила о нем, только когда ее коллега после розыгрыша отсканировал документ специальным приложением — и заиграл джингл, а на экране телефона появилась надпись «Большой победитель».

Ламур стала самой молодой победительницей лотереи в истории Канады, которой удалось сорвать настолько крупный джекпот. Деньги она планирует потратить на обучение — девушка хочет поступить в медицинский университет, чтобы потом вернуться работать в свой город. «Я хотела стать врачом и до того, как выиграла в лотерею. Теперь я смогу осуществить мечту, не переживая о стипендиях и займах», — говорит она.

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После окончания учебного года часть денег девушка хочет потратить на путешествия. «Я не любительница расслабляться на пляже. Хочу увидеть разные страны, узнать их историю и культуру, попробовать национальную кухню, услышать языки», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что 41-летняя женщина, которая пожелала сохранить анонимность, потратила бесплатный купон на пять долларов (350 рублей) на покупку лотерейного билета. В итоге она сорвала джекпот.

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Александра Лисица
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