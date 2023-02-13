Мужчина отправился в магазин за курицей и вернулся домой с миллионами в кармане

В США мужчина купил лотерейные билеты в магазине у дома и выиграл 54 миллиона рублей

В США житель штата Мэриленд, пожелавший остаться под псевдонимом Баззоу, купил лотерейные билеты в местном магазине продуктов и вернулся домой миллионером. Об этом сообщает The Sun.

Баззоу проснулся посреди ночи 6 февраля и почувствовал голод, поэтому отправился в магазин у дома, чтобы купить жареную курицу. На прилавке мужчина увидел лотерейные билеты и решил купить их на мелочь, найденную в карманах. Баззоу съел курицу, проверил билеты и пришел домой.

По словам мужчины, он долго не мог заснуть, поэтому решил еще раз взглянуть на свои билеты. Он повторно проверил их и понял, что выиграл 750 тысяч долларов (54,5 миллиона рублей). «Я никогда в жизни не выигрывал таких денег. Все дело было в курице. Обычно я не просыпаюсь по ночам», — утверждает он. Магазин, в котором были куплены билеты, также получил бонус в размере тысячи долларов (72 тысячи рублей).

Баззоу рассказал, что отпразднует свою победу и поедет в горы, а затем купит новый дом для себя и сына на выигранные деньги. Он отметил, что обязательно продолжит играть в лотерею.

Ранее сообщалось, что 44-летняя жительница США Джамила Маккаскилл разбогатела, сыграв в лотерейную игру во время работы. Женщина сыграла всего два раза, когда ей на телефон внезапно пришло уведомление о победе.