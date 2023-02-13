Украинка показала лицо до и после несения макияжа и удивила подписчиков

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Украинская блогерша Валерия Воронина показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео инфлюэнсерша предстала перед зрителями в белой футболке. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем она продемонстрировала результат своего преображения: она выровняла тон кожи, оформила брови, нанесла на веки сверкающие тени, нарисовала графичные черные стрелки, накрасила ресницы тушью, а губы — светло-коричневой помадой. Вдобавок она распустила свои волосы и уложила их в кудри.

Многие зрители не узнали Воронину после визуальных изменений во внешности, отметив, что в ролике приняли участие два разных человека. «Явно не она», «Когда же они перестанут нас обманывать? Точно не она», «Уж слишком неузнаваема», «Сколько раз вам нужно говорить, чтобы вы поверили, что это один и тот же человек?», «Просто оцените искусство и сделайте ей комплимент, который она заслуживает», — высказывались они.

Ранее психолог и стилистка Ирина (фамилия не раскрывается) показала преображение после использования косметики и вызвала споры в сети. 50-летняя блогерша, чей аккаунт насчитывает 160 тысяч подписчиков, опубликовала в соцсетях видео, на котором демонстрирует одну часть лица с мейкапом в стиле smoky eyes и светло-розовой помадой на губах. На размещенных кадрах видны различные неровности кожи, а также глубокие и мелкие морщины на щеках, скулах и веках женщины. Затем инфлюэнсер показала правую часть лица, на которую визажистка Анна Игнатьева нанесла так называемый лифтинг-макияж.