В съедобном грибе обнаружили способность улучшать память

Journal of Neurochemistry: ежовик гребенчатый улучшил память и рост нейронов

Группа специалистов из Университета Квинсленда обнаружила в съедобном грибе ежовике гребенчатом (Hericium erinaceus) способность улучшать память и стимулировать рост нервных клеток. Результаты доклинического исследования описываются в Journal of Neurochemistry.

Экстракты этого гриба часто использовались в традиционной китайской медицине, но теперь ученые решили проследить его воздействие на мозг с научной точки зрения.

Авторы выделили активные соединения из Hericium erinaceus, а затем воздействовали ими на культивированные клетки мозга. Применив современные микроскопы со сверхразрешением, ученым удалось проследить точные молекулярные механизмы влияния.

Определенные вещества способствовали выраженному размножению нейронов, а также оптимизировали связь между другими нервными клетками. В конечном итоге это приводит к видимым улучшениям в работе памяти. Авторы считают, что их открытие имеет перспективы в разработке новых способов лечения нейродегенеративных когнитивных расстройств, например болезни Альцгеймера.

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