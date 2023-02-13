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20:57, 13 февраля 2023Наука и техника

В съедобном грибе обнаружили способность улучшать память

Journal of Neurochemistry: ежовик гребенчатый улучшил память и рост нейронов

Фото: Shutterstock

Группа специалистов из Университета Квинсленда обнаружила в съедобном грибе ежовике гребенчатом (Hericium erinaceus) способность улучшать память и стимулировать рост нервных клеток. Результаты доклинического исследования описываются в Journal of Neurochemistry.

Экстракты этого гриба часто использовались в традиционной китайской медицине, но теперь ученые решили проследить его воздействие на мозг с научной точки зрения.

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Авторы выделили активные соединения из Hericium erinaceus, а затем воздействовали ими на культивированные клетки мозга. Применив современные микроскопы со сверхразрешением, ученым удалось проследить точные молекулярные механизмы влияния.

Определенные вещества способствовали выраженному размножению нейронов, а также оптимизировали связь между другими нервными клетками. В конечном итоге это приводит к видимым улучшениям в работе памяти. Авторы считают, что их открытие имеет перспективы в разработке новых способов лечения нейродегенеративных когнитивных расстройств, например болезни Альцгеймера.

В феврале 2023 года иранские ученые из Бирджанского университета заметили, что корица потенциально может быть полезна для стимулирования когнитивных функций, уменьшения степени нарушения памяти и проблем с обучением.

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Елена Апазиди
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