Российский военврач рассказал о точечных обстрелах ВСУ эвакуируемых раненых

Российские военврачи стали целью для точечных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из польских бесшумных 60-миллиметровых минометов, которые работают в связке с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказали специалисты Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения, сообщает РИА Новости.

«Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать... Приходится эвакуировать под минометным обстрелом», — рассказал один из специалистов с позывным Док.

Он добавил, что мины-полячки практически не издают звука при полете и могут нанести серьезные повреждения. «Это беззвучный боеприпас… Непосредственно взрыв есть, осколки есть, но нет звука [прилета]. Ребята, к сожалению, страдают от этого», — поделился один из раненых бойцов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Всего за сутки ВС РФ нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины, а также живой силе и военной технике в 119 районах.