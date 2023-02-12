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15:18, 12 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ» в ДНР

Российские военные уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ» в районе Красного Лимана в ДНР

Фото: Wikimedia Commons

Российские военные уничтожили в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР) украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

ЗРК «Оса-АКМ» был уничтожен ударами российской авиации и артиллерии. Всего за сутки ВС РФ нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силе и военной технике в 119 районах.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили на купянском направлении до 80 украинских военных.

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Илона Палей
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