Столтенберг признал факт подготовки НАТО к конфликту на Украине с 2014 года

Столтенберг признал, что НАТО усиленно готовилось к конфликту на Украине и СВО с 2014 года

Специальная военная операция (СВО) на Украине стала продолжением конфликта, который длится с 2014 года, и поэтому НАТО усиленно готовилось к вооруженной эскалации с самого начала. Факт подготовки блока признал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«[Конфликт] начался в 2014-м [году] и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа [военных] учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону», — заявил он.

Генсек добавил, что начало СВО продемонстрировало важность проведенного западным блоком крупнейшего укрепления коллективной обороны стран-участниц.

Ранее Столтенберг заявил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года.