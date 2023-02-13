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19:52, 13 февраля 2023Мир

Столтенберг признал факт подготовки НАТО к конфликту на Украине с 2014 года

Столтенберг признал, что НАТО усиленно готовилось к конфликту на Украине и СВО с 2014 года
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kento Nara / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) на Украине стала продолжением конфликта, который длится с 2014 года, и поэтому НАТО усиленно готовилось к вооруженной эскалации с самого начала. Факт подготовки блока признал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«[Конфликт] начался в 2014-м [году] и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа [военных] учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону», — заявил он.

Генсек добавил, что начало СВО продемонстрировало важность проведенного западным блоком крупнейшего укрепления коллективной обороны стран-участниц.

Ранее Столтенберг заявил, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года.

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Виктория Кондратьева
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