Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 13 февраля 2023Мир

Небензя припомнил Боррелю слова о «месте Запада» в Африке

Постпред России при ООН Небензя: Запад проявляет ревность из-за отношений России и Африки

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Страны Запада проявляют ревность из-за расширяющихся отношений России и Африки, считая последнюю своим «задним двором». Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью RT.

Он припомнил слова, сказанные около двух лет назад главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Боррель поинтересовался, зачем Россия имеет дело с Мали и для чего это государство пытается взаимодействовать с РФ.

В ответ Лавров, по словам постпреда, напомнил Боррелю, что Мали является суверенной страной, которая сама может решать, с кем ей иметь дело. «На это глава европейской дипломатии отреагировал следующей фразой: "Не напортачьте в нашем месте". Можете себе такое представить?» — сказал Небензя.

Ранее 7 февраля Лавров описал Борреля как человека, который «не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира». Он также припомнил главе европейской дипломатии его высказывания об африканских странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
На Украине рассказали о мешающих заключить мир с Россией США
Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках
Курс евро подскочил до максимума с апреля
Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli
Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила
FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков
Экс-заключенный назвал возможную причину отказа Ефремова от смягчения наказания
В российском доме престарелых санитарка пробила голову 80-летней постоялице
Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.