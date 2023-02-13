Небензя припомнил Боррелю слова о «месте Запада» в Африке

Постпред России при ООН Небензя: Запад проявляет ревность из-за отношений России и Африки

Страны Запада проявляют ревность из-за расширяющихся отношений России и Африки, считая последнюю своим «задним двором». Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью RT.

Он припомнил слова, сказанные около двух лет назад главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Боррель поинтересовался, зачем Россия имеет дело с Мали и для чего это государство пытается взаимодействовать с РФ.

В ответ Лавров, по словам постпреда, напомнил Боррелю, что Мали является суверенной страной, которая сама может решать, с кем ей иметь дело. «На это глава европейской дипломатии отреагировал следующей фразой: "Не напортачьте в нашем месте". Можете себе такое представить?» — сказал Небензя.

Ранее 7 февраля Лавров описал Борреля как человека, который «не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира». Он также припомнил главе европейской дипломатии его высказывания об африканских странах.