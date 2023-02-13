Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет на миллион рублей

В Москве аферисты обманули разработчика систем управления для ракет РВСН на миллион рублей

В Москве телефонные мошенники обманом убедили взять несколько кредитов и перевести деньги замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, аферисты звонили разработчику систем управления для ракет с ноября 2022 года. Они представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка и уговаривали снять все деньги со своих счетов и оформить на себя кредиты. В результате мужчина выполнил требования и перевел мошенникам более миллиона рублей.

11 января он обратился в правоохранительные органы на юге столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничестве в особо крупном размере») УК РФ. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11 годам альфонса за хищение 10 миллионов рублей у пяти жительниц Хабаровска.