Заключенный выманил десять миллионов рублей у россиянок во время онлайн-романов

Суд приговорил к 11 годам альфонса за хищение 10 млн рублей у пяти жительниц Хабаровска

В Хабаровском крае суд приговорил к 11 годам лишения свободы 43-летнего жителя Приморья, который обманом похитил десять миллионов рублей у пяти женщин с сайта знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Следователи хабаровской полиции установили, что мужчина находился в местах лишения свободы за совершение преступлений против личности. В колонии он имел доступ в интернет, благодаря чему на сайте знакомств находил жертв мошенничества. Заключенный представлялся сотрудником спецслужб в отставке, офицером или бизнесменом, жаждущим любви. В ходе онлайн-романов он обольщал женщин, выманивал у них интимные видео и фотографии, а также реквизиты банковских карт. Влюбленные россиянки доказывали свои чувства деньгами, за которыми к ним приходили знакомые заключенного. После этого альфонс признавался им, что находится в колонии и угрожал выложить в сеть компрометирующие снимки и видео в случае их обращения в правоохранительные органы.

Затем эти суммы получала его жена и тратила на квартиру и машину. Часть полученных денег заключенный проиграл на спортивных ставках.

В результате мошенничества пострадали пять жительниц Хабаровска, которым был причинен ущерб на 10,4 миллиона рублей.