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19:46, 13 февраля 2023Ценности

Пирсер назвала три недопустимых действия клиентов во время и после сеанса

Мастер салона Metal Morphosis: клиентам нельзя трогать пирсеров за руки во время сеанса

Фото: Kimia Zarifi / Unsplash

Мастер салона Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвала три недопустимых действия клиентов во время и после процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте студии, который насчитывает более 25 тысяч подписчиков.

Специалистка призвала посетителей не брать пирсеров за руки во время сеанса. «Никогда не хватайте их, когда они делают вам прокол, это очень опасно», — отметила автор ролика. В то же время она заявила, что клиентам следует предупреждать, если они плохо себя чувствуют или боятся. «Не страдайте молча, мы здесь, чтобы вам помочь», — указала эксперт.

В завершении она предостерегла от того, чтобы трогать пирсинг сразу после прокола. В данном случае велик риск занести инфекцию, подчеркнула девушка.

В январе мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг — прокол противозавитка уха.

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Алина Гостева
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