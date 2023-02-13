Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших континентальных землетрясений

Сейсмолог Ниссен: землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Об этом рассказал Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, пишет агентство Anadolu.

Он отметил, что обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах. «Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции», — подчеркнул сейсмолог.

Ниссен обратил внимание, что время землетрясений было «особенно неудачным», поскольку первое произошло посреди ночи, когда большинство людей были дома. Кроме того, температура воздуха в это время года была неблагоприятной для тех, кто в спешке покинул дома. «Это еще один факт, объясняющий, почему в результате будет такое большое число погибших и раненых», — заявил эксперт.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.