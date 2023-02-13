В Екатеринбурге пройдет мультимедийная выставка работ Рериха

В Екатеринбурге покажут фильм о Рерихе и мультимедийную выставку его картин

В Свердловской киностудии в Екатеринбурге с 21 февраля по 9 апреля пройдет мультимедийная выставка «Рерих. Путь к свету». Об этом сообщается на сайте «Культура Екатеринбурга».

Основная часть проекта — показ биографического фильма о художнике Николае Рерихе, созданного на основе его оцифрованных картин. Полотна анимировала креативная студия «Р-Арт».

Фильм будет проецироваться одновременно на 12 широкоформатных экранах, расположенных по кругу. Он повествует о детских и студенческих годах художника, путешествиях и экспедициях, становлении в живописи и пути к признанию, встрече с женой Еленой, а также об уникальной технике письма и работы с цветом.

Для озвучивания голосов были приглашены актеры театра и кино. Самого Рериха озвучивает заслуженный артист Московской области, режиссер Московского областного театра драмы и комедии Александр Мишин, его жену Елену — актриса, ведущий мастер сцены Ростовского академического театра драмы имени Горького Екатерина Березина. Диктор — актер академического молодежного театра Ростова-на-Дону Евгений Овчинников.

Вторая часть проекта представляет собой интерактивную экспозицию с голограммами, инсталляциями и фотозонами. В проекте задействовано более 80 работ художника, в том числе из частных коллекций шести стран мира: России, Индии, США, Англии, Франции и Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля пройдет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Главным событием трехдневного фестиваля станет выставка произведений цифрового искусства, на которой каждый из участников сможет представить до трех своих работ, при этом каждая из них должна быть связана с осмыслением «уединения в единстве» или «единения в одиночестве».