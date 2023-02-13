Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж

ЦБ: россияне вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей в 2022 году

Россияне в прошлом году вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей. Это рекорд за все время подсчетов (с 2018 года), пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

В декабре 2022 года россияне перевели на счета в зарубежные банки 459,2 миллиарда рублей. Максимум был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 561,5 миллиарда рублей.

Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране предпочли большую часть накоплений оставить за рубежом вместо конвертации в рубли. К 1 декабря 2022 года депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов населения).

Часть валюты была переведена в иностранные банки из-за опасений граждан новых валютных ограничений, девалютизации банковских балансов от «токсичных» валют и эмиграции, пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.