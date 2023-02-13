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09:32, 13 февраля 2023Россия

Синоптик назвал сроки прихода весенней погоды в Центральную Россию

Синоптик Тишковец заявил, что весенняя погода в Центральную Россию придет не раньше апреля

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Центральной России весеннюю погоду стоит ждать только в конце первой декады апреля. Такие сроки прихода теплой погоды назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik.

«Начало весеннего сезона будет не столь ранним, как хотелось бы. Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега. Я бы сказал, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не приходится», — отметил синоптик.

По его словам, в начале весны жителей центральной части страны ожидают волны тепла и холода. В Центральной России метеорологическая весна обычно наступает не раньше конца марта, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов, добавил специалист.

Метеоролог спрогнозировал погоду в марте теплее нормы на три-четыре градуса, в апреле — выше на один-два градуса. Близкой к норме погода будет в мае, сказал Тишковец, подчеркнув, что обильные осадки или их долгое отсутствие не прогнозируются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 14 февраля на День всех влюбленных погода будет умеренной и снежной. В этот день сугробы вырастут примерно на четыре сантиметра, добавил он.

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Анастасия Шейкина
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