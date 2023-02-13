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12:51, 13 февраля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии заявила о планах России сменить власть в стране

Глава Молдавии Санду заявила, что Россия имела планы по смене власти в стране

Фото: Aurel Obreja / AP

Заявления Украины о якобы намерении России сменить власть в Молдавии были подтверждены спецслужбами республики, заявила президент страны Майя Санду. Об этом сообщает Telegram-канала «Sputnik Молдова».

По ее словам, Украина передала документы, в которых подробно описывалось, каким образом Россия намеревается осуществить свой план. Среди тех, кто должен был его претворить в жизнь, оказались недовольные граждане Молдавии, участвующие в антиправительственных акциях.

Поэтому, продолжила президент, парламент должен дать Службе информации и безопасности (СИБ) республики «необходимые инструменты для обеспечения безопасности страны».

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду ведет страну по пути Украины, который не имеет ничего общего с интересами молдавских граждан. Он отметил, что ликвидация оппозиции, закрытие русскоязычных телеканалов и вооружение страны — это те шаги, которые ранее совершил Киев.

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Алевтина Запольская
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