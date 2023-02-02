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13:08, 2 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о движении страны по пути Украины

Экс-глава Молдавии Додон заявил, что президент Санду ведет страну по пути Украины

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну по пути Украины, который не имеет ничего общего с интересами молдавских граждан, заявил экс-глава республики Игорь Додон. Его слова приводит РИА Новости.

«Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — сказал политик.

Он отметил, что ликвидация оппозиции, закрытие русскоязычных телеканалов и вооружение страны — это те шаги, которые ранее совершил Киев. Сейчас по тому же пути движется Кишинев, считает бывший глава Молдавии.

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По словам Додона, жители Молдавии хотят сохранения своего государства, нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией. «Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», — подытожил он.

Ранее о том, что на роль «следующей Украины» Запад в настоящий момент рассматривает Молдавию, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

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