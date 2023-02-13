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13:16, 13 февраля 2023Ценности

Виктория Боня осудила Джона Сину за выход в свет в мини-юбке и на каблуках

Ведущая Виктория Боня осудила актера Джона Сину за выход в свет в мини-юбке и на каблуках

Фото: Backgrid AU / BACKGRID / Legion-media.ru

Российская ведущая Виктория Боня обругала американского рестлера и актера Джона Сину за выход в свет в традиционно женской одежде. Комментарий на эту тему она оставила под снимком, опубликованном в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 45-летнюю телезвезду на съемочной площадке фильма «Рики Стэники» в Мельбурне, Австралия. На размещенных кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля в черной футболке, плиссированной мини-юбке в белую клетку, чулках черного цвета и ботинках на шнуровке и каблуках в тон наряда.

Фото: Backgrid AU / BACKGRID / Legion-media.ru

Боня, в свою очередь, раскритиковала Сину за появление на публике в упомянутом образе. «Какого черта мужчины пытаются стать женщинами?» — осудила она мужчину в комментарии, который набрал 888 лайков. Многие пользователи сети поддержали мнение инфлюэнсера и негативно отозвались о внешнем виде актера.

В январе Виктория Боня также отчитала певицу Дженнифер Лопес и бизнесвумен Ким Кардашьян за фотошоп под селфи в их аккаунтах. «Зачем вы так обрабатываете фото в FaceApp (мобильное приложение для ретуши — прим. «Ленты.ру»)? Вы прекрасны такими, какие вы есть», — посетовала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в комментариях.

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Карина Черных
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