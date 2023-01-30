Виктория Боня отчитала Лопес и Кардашьян за фотошоп под селфи в их аккаунтах

Ведущая Виктория Боня отчитала Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян за чрезмерный фотошоп лица

Российская ведущая Виктория Боня обругала американских певицу Дженнифер Лопес и телезвезду Ким Кардашьян за обилие ретуши на селфи. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Лопес.

53-летняя исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена за праздничным столом вместе с предпринимательницей на вечеринке косметического бренда Anastasia Beverly Hills. На размещенном кадре видно, что обе знаменитости уложили волосы в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», в свою очередь, отчитала Лопес и Кардашьян за чрезмерные фотошоп лица. «Зачем вы так обрабатываете фото в FaceApp (мобильное приложение для ретуши — прим. «Ленты.ру»)? Вы прекрасны такими, какие вы есть», — посетовала Боня в комментарии к кадру. Американки никак не отреагировали на критику россиянки.

Ранее в январе Боня испугалась своей внешности без макияжа. Знаменитость рассказала, что ей непривычно видеть себя с косметикой на лице. «Первый раз, когда я увидела себя в зеркале в горах на высоте пять тысяч метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90, идите на Эверест», — призналась она.