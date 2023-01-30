Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:09, 30 января 2023Ценности

Виктория Боня отчитала Лопес и Кардашьян за фотошоп под селфи в их аккаунтах

Ведущая Виктория Боня отчитала Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян за чрезмерный фотошоп лица

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская ведущая Виктория Боня обругала американских певицу Дженнифер Лопес и телезвезду Ким Кардашьян за обилие ретуши на селфи. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Лопес.

53-летняя исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена за праздничным столом вместе с предпринимательницей на вечеринке косметического бренда Anastasia Beverly Hills. На размещенном кадре видно, что обе знаменитости уложили волосы в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Они не худели к лету Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Они не худели к летуБодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
30 июня 2017

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», в свою очередь, отчитала Лопес и Кардашьян за чрезмерные фотошоп лица. «Зачем вы так обрабатываете фото в FaceApp (мобильное приложение для ретуши — прим. «Ленты.ру»)? Вы прекрасны такими, какие вы есть», — посетовала Боня в комментарии к кадру. Американки никак не отреагировали на критику россиянки.

Ранее в январе Боня испугалась своей внешности без макияжа. Знаменитость рассказала, что ей непривычно видеть себя с косметикой на лице. «Первый раз, когда я увидела себя в зеркале в горах на высоте пять тысяч метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90, идите на Эверест», — призналась она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Израиль передал Украине несколько пуленепробиваемых машин
Богатейшие африканцы обеднели на 3 миллиарда долларов за год
Виктория Боня отчитала Лопес и Кардашьян за фотошоп под селфи в их аккаунтах
Ольга Бузова улетела из России
В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО
На Украине озвучили желаемую сумму финансовой помощи от Запада
Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции
Переоценена роль гормона окситоцина
Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.