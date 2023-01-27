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17:08, 27 января 2023Ценности

Виктория Боня испугалась своей внешности без макияжа

Ведущая Виктория Боня рассказала, что ей непривычно видеть себя с макияжем

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня удивилась своей внешности без макияжа. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 43-летняя знаменитость запечатлена в халате, оформленном ярким принтом. Также звезда сделала макияж, подведя глаза черной подводкой и нанеся на губы помаду темно-розового оттенка.

При этом Боня рассказала, что ей непривычно видеть себя с косметикой на лице. «Первый раз, когда я увидела себя в зеркале в горах на высоте пять тысяч метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90, идите на Эверест», — призналась она.

В ноябре 2022 года Боня показала внешность без макияжа в честь своего дня рождения. На опубликованных снимках знаменитость позирует в черном спортивном топе и зеленых леггинсах. Ее образ дополняют белые высокие носки, кроссовки, кепка на голове и поясная сумка. При этом на кадре видно, что блогерша решила отказаться от косметики.

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Карина Черных
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