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10:41, 28 ноября 2022Ценности

Виктория Боня показала лицо без макияжа в честь дня рождения

Российская телеведущая Виктория Боня показала лицо без макияжа и фотошопа в честь 43-летия

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня показала внешность без макияжа в честь своего дня рождения. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 43-летняя знаменитость позирует в черном спортивном топе и зеленых леггинсах. Ее образ дополняют белые высокие носки, кроссовки, кепка на голове и поясная сумка. При этом на кадре видно, что блогерша решила отказаться от косметики.

Фото: @victoriabonya

«Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической (...). Но я хочу поставить фотографию, которая отражает меня сегодняшнюю: без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свой 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью», — заявила она.

Ранее в ноябре Виктория Боня поделилась деталями пережитого ограбления ее квартиры в Монако. Телезвезда рассказала, что воры украли шкатулку с бижутерией российского бренда, отложив в сторону золотую серьгу с бриллиантами. Кроме того, они унесли с собой один сапог люксовой марки Gucci и сейф, который был пустым.

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Карина Черных
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