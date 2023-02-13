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05:30, 14 февраля 2023Путешествия

Россиянка отдохнула на Кубе и описала поездку фразой «Совок, дефицит и нужда»

Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась отдыхом на Кубе из-за высоких цен

Фото: JF Martin / Unsplash

Российская туристка отправилась на отдых на Кубу и оказалась разочарована поездкой и высокими ценами. В беседе с порталом «Тонкости туризма» она описала отпуск фразой «Совок, дефицит и нужда», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам читательницы портала, в отпуск она отправилась вместе с подругой, а направление было выбрано спонтанно. Россиянка пожаловалась, что при заселении в отель Mojito на острове Кайо-Коко они обнаружили грязный номер с волосами на полу и песком в ванной. Руководство отеля предложило им уборку вместо смены номера, из-за чего еще два часа они не могли прилечь и отдохнуть.

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Туристка заметила, что номер оказался просторным, однако обслуживания приходилось ждать долго. Грязные полотенца с пола не убирались, если сотрудники не получали чаевые от постояльцев. Кроме того, услуга «все включено», по словам женщины, «не включала воду», ее нельзя было купить даже в баре отеля.

Разочарованием для отдыхающих стала и еда, в том числе десерты, фрукты и овощи, которые оказались на Кубе дефицитными и дорогими. Туристам необходимо отслеживать дни завоза продуктов и быстро вставать в очередь, объяснила россиянка. «Так что очереди и "совок" — это не только для местных, туристы тоже живут в такой же реальности», — заявила она.

Туристка заключила, что больше никогда не вернется на Кубу из-за слишком долгого перелета и неоправданно высоких цен на туры.

Ранее похожий отзыв на отдых на Кубе оставила другая российская путешественница, назвав страну «Совком на берегу океана». Больше всего россиянку возмутило ужасное состояние гостиницы: старая мебель и разруха на прилегающей территории.

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Зарина Дзагоева
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