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08:12, 26 декабря 2022Путешествия

Россиянка посетила курорт на Кубе и описала его фразой «Совок на берегу океана»

Туристка из России посетила курорт на Кубе и пожаловалась на «вечно пьяный» персонал отеля

Фото: Alexander Kunze / Unsplash

Российская туристка посетила с мужем популярный курорт на Кубе и описала его фразой «Совок на берегу океана». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам соотечественницы, путевка на курорт Варадеро обошелся семье из двух человек в 138 тысяч рублей. В сумму был включен перелет, проживание в четырехзвездочном отеле Roc Barlovento и питание по системе «все включено». «Отдыхали в декабре, цены на туры сейчас самые выгодные, поэтому и решились на покупку тура. В обычные, не предновогодние даты, туры на Кубу стоят от 200 тысяч рублей. Не представляю, кто платит такие деньги за этот Совок на берегу океана. Нам не понравилось, не думаю, что вернусь в эту страну еще раз», — высказалась читательница портала.

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Так, больше всего россиянку возмутило ужасное состояние гостиницы: старая мебель и разруха на прилегающей территории. «Персонал невоспитанный, ленивый и вечно пьяный. Контингент отдыхающих — это кошмар. Местная молодежь, которая целыми днями выпивает, европейские туристы (половина из них — это нетрадиционные пары), и все это разнообразие дополняют наши туристы типа "Тагил", которые включают шансон в колонках на пляже», — пожаловалась она.

Кроме того, соотечественнице не понравилось отсутствие анимации и спортивных активностей в отеле. «В городе также делать нечего: несколько заведений с едой сомнительного качества, — отметила собеседница портала. — На этом все — большая часть города в плачевном состоянии».

Из плюсов россиянка выделила простую, но вкусную еду в Roc Barlovento, мексиканский ресторан на территории отеля с качественным алкоголем и большой безлюдный пляж.

Ранее в декабре другая отечественная путешественница побывала вместе с мужем на курорте Варадеро и описала его словами «разврат и бедность». Туристка раскритиковала отель, в котором «номера в плачевном состоянии» и пахнет сыростью, а также отсутствие достопримечательностей в городе.

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Валентина Процкова
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