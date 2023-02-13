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13:22, 13 февраля 2023Россия

Невестку бывшего губернатора решили заставить вернуть мужу эксклюзивный Mercedes

Невестку экс-главы Челябинской области решили обязать вернуть элитный Mercedes

Фото: Albert Vincent Wu / Unsplash

Невестку бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Ирину решили обязать вернуть сыну экс-главы региона автомобиль Mercedes-Benz AMG GT. С таким требованием обратились в суд кредиторы сына бывшего губернатора, следует из текста определения, опубликованного на портале «Мой арбитр».

Конкурсный кредитор — компания «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» — просит признать незаконной сделку по отчуждению автомобиля, заключенную в 2020 году. Помимо этого, заявитель просит вернуть автомобиль в собственность бывшего владельца — сына экс-губернатора. Компания утверждает, что изъятие автомобиля из конкурсной массы затрагивает права кредиторов.

Организация также попросила наложить арест на автомобиль, права на который она оспаривает. Суд удовлетворил эту просьбу.

Судебное заседание по этому делу в арбитражном суде области назначено на утро 22 марта.

Ранее суд наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на автомобиль Porsche Carrera, принадлежащий дочери бывшего губернатора.

В январе 2022 года суд признал сына бывшего губернатора Челябинской области банкротом. Мужчина сам инициировал процедуру признания его финансово несостоятельным из-за долга более чем в 274 миллиона рублей.

Ранее россиянам рассказали о пользе положительной финансовой репутации и о том, как банкротство может осложнить жизнь при трудоустройстве.

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Алан Босиков
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