Россиянам назвали необычные ситуации для предоставления кредитной истории

Финансист Дайнеко: кредитная история пригодится при устройстве на работу и аренде жилья

Положительная финансовая репутация может быть полезна не только для кредитования, но и для продажи квартиры и при устройстве на работу. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

С согласия субъекта к его кредитной истории (КИ) может обратиться потенциальный работодатель: прежде всего это относится к ответственным должностям, связанным с финансовыми полномочиями от лица предприятия. Анализируя КИ, работодатель сможет финансовые риски для компании при найме соискателя.

Также запросить КИ может покупатель недвижимости или автомобиля. Информация о том, что пройдена процедура банкротства, содержится в кредитной истории, как и просроченные обязательства. Также просьба предоставить данные о финансовой репутации может поступить от владельцев жилья, которое сдается в аренду.

В любом из описанных случаев, резюмировала эксперт, предоставление КИ — дело исключительно добровольное.

Ранее россиянам назвали способ улучшить кредитную историю. Экономист Михаил Беляев посоветовал для этих целей взять кредит в микрофинансовой организации и не пользоваться им, а только выплачивать, причем обязательно без просрочек и нарушений.