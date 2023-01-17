Россиянам назвали способ улучшить кредитную историю

Экономист Беляев посоветовал взять кредит в МФО для улучшения кредитной истории

Для улучшения кредитной истории россияне могут взять займ в микрофинансовой организации (МФО) и выплатить его, чтобы показать, что они являются надежными заемщиками, объяснил экономист Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» экономист объяснил, какие факторы влияют на кредитную историю, и как ее можно улучшить.

Специалист посоветовал взять кредит в микрофинансовой организации и не пользоваться им, а только выплачивать, причем обязательно без просрочек и нарушений. Таким образом, по его словам, можно качественно улучшить свою репутацию как заемщика.

«Самый стандартный прием — оформить кредит в микрофинансовой организации, там дают его с минимальным набором документов и условий, и аккуратно выплатить. Желательно это сделать пару раз, то есть вы берете кредит не чтобы им пользоваться, а чтобы улучшить свою кредитную историю. Главное не промахнуться в этой микрофинансовой организации, там ничего не напортить, вовремя выплатить. Это сможет показать, что вы встали на путь исправления и стали добропорядочным заемщиком», — заявил Беляев.

Он также пояснил, что главный фактор, влияющий на кредитную историю — это качество и сроки выплат. Однако эксперт призвал не забывать о том, что есть и другие факторы, с учетом которых банк принимает решение о выдаче или невыдаче кредита.

«Кредитная история складывается из того, имеются ли у вас просрочки по кредиту, какие-то нарушения условий кредитного договора. Также есть такое понятие, как нецелевое использование. Подразумеваются ситуации, когда вы взяли кредит на одни цели, а стали использовать на другие. Это достаточно серьезный фактор, в связи с котором банк даже может расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат кредита. Также на кредитную историю влияют и сфальсифицированные документы — даже в том случае, если это выяснилось после того, как вы полностью выплатили кредит», — добавил экономист.

Более того, Беляев посоветовал россиянам постараться не прибегать к кредитным каникулам: они, по его словам, тоже «не украшают» кредитную историю. Как объяснил специалист, в случае использования возможности кредитных каникул у банка могут возникнуть сомнения о дальнейшей финансовой стабильности заемщика.

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