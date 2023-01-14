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07:02, 14 января 2023Среда обитания

Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке

Глава АРБ Тосунян: небольшой первоначальный взнос служит поводом для отказа в ипотеке

Фото: Shutterstock

Первоначальный взнос, составляющий менее 20 процентов от цены, служит поводов для отказа в выдаче ипотеки, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил самые частые причины отказа в ипотеке.

13 января стало известно, что по итогам 2022 года в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений. За год доля отказов по ипотеке увеличилась на 12,1 п.п. — с 34,1 процента в первом квартале до 46,2 процента в четвертом.

Основные причины отказа по ипотеки и в целом по любому кредитованию — это неуверенность в том, что заемщик в состоянии обслуживать свой кредит

Гарегин Тосунянпрезидент Ассоциации российских банков (АРБ)

«Также банк особо обращает внимание на первоначальный взнос. Если заемщик в состоянии внести более-менее весомую часть первоначального взноса — это работает в его пользу. Если он хочет минимизировать первоначальный взнос, сделать его меньше 20 процентов, то это уже является поводом для отказа», — поделился Тосунян.

Кроме этого, банк смотрит на кредитную историю заемщика, сообщил банкир. Это тоже стоит во главе любого кредита, добавил он.

«После первичного взноса встает вопрос об общем уровне доходов человека на обозримое будущее и срок, в течение которого он планирует погасить кредит. Платежеспособность, наверное, стоит даже на более значительном месте, чем первичный взнос», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Еще одной причиной отказа в ипотеке служит ситуация, когда у заемщика есть проблемы по каким-то другим кредитам, заявил Тосунян.

Также банкир отметил, что помимо вышеперечисленного, сегодня есть еще множество причин, которые связаны с ужесточением требований к заемщикам со стороны Центробанка.

Человек должен быть платежеспособен и не должен тратить больше 50 процентов своего дохода на обслуживание кредита

Гарегин Тосунянпрезидент Ассоциации российских банков (АРБ)
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Алена Шевченко
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