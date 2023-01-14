Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке

Глава АРБ Тосунян: небольшой первоначальный взнос служит поводом для отказа в ипотеке

Первоначальный взнос, составляющий менее 20 процентов от цены, служит поводов для отказа в выдаче ипотеки, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил самые частые причины отказа в ипотеке.

13 января стало известно, что по итогам 2022 года в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений. За год доля отказов по ипотеке увеличилась на 12,1 п.п. — с 34,1 процента в первом квартале до 46,2 процента в четвертом.

Основные причины отказа по ипотеки и в целом по любому кредитованию — это неуверенность в том, что заемщик в состоянии обслуживать свой кредит Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков (АРБ)

«Также банк особо обращает внимание на первоначальный взнос. Если заемщик в состоянии внести более-менее весомую часть первоначального взноса — это работает в его пользу. Если он хочет минимизировать первоначальный взнос, сделать его меньше 20 процентов, то это уже является поводом для отказа», — поделился Тосунян.

Кроме этого, банк смотрит на кредитную историю заемщика, сообщил банкир. Это тоже стоит во главе любого кредита, добавил он.

«После первичного взноса встает вопрос об общем уровне доходов человека на обозримое будущее и срок, в течение которого он планирует погасить кредит. Платежеспособность, наверное, стоит даже на более значительном месте, чем первичный взнос», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Еще одной причиной отказа в ипотеке служит ситуация, когда у заемщика есть проблемы по каким-то другим кредитам, заявил Тосунян.

Также банкир отметил, что помимо вышеперечисленного, сегодня есть еще множество причин, которые связаны с ужесточением требований к заемщикам со стороны Центробанка.

Человек должен быть платежеспособен и не должен тратить больше 50 процентов своего дохода на обслуживание кредита Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков (АРБ)

Ранее в январе ипотеке в России предрекли рост. Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), в 2023 году объема выдачи кредитов на жилье может увеличиться на 10-15 процентов.

12 января стало известно, что в период с мая по декабрь 2022 года в старых границах Москвы подешевело вторичное жилье.