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16:49, 12 января 2023Среда обитания

В Москве подешевело вторичное жилье

«Миэль»: цены на вторичные квартиры в Москве снизились на 7%
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В период с мая по декабрь 2022 года в старых границах Москвы подешевело вторичное жилье. Снижение средних цен во всех округах столицы составило семь процентов, сообщает портал «Мир квартир» со ссылкой на исследование компании «Миэль».

Максимальное падение стоимости готового жилья зафиксировали в Западном округе — оно составило десять процентов. По итогам декабря предложение «вторички» по всему городу сократилось на четыре процента относительно ноября, до 48,3 тысячи объектов. Сильнее всего показатель снизился в Южном, Северо-Восточном и Юго-Западном округах.

Около 70 процентов заключенных в декабре сделок с московской недвижимостью проходили с торгом. Размер торга оказался на уровне шести процентов. Продавцы предлагали дисконт выше 10 процентов примерно в 20 процентах случаев, чаще всего такое решение было связано с завышенной ценой объекта.

Ранее в январе сообщалось, что в начале 2023 года россияне массово заинтересовались покупкой вторичного жилья. Более 72 процентов граждан задумываются о приобретении готовой недвижимости.

Александра Качан
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