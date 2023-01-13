Доля отказов по ипотеке в России стала рекордной

РБК: доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46,2%

По итогам 2022 года в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За год доля отказов по ипотеке увеличилась на 12,1 п.п. — с 34,1 процента в первом квартале до 46,2 процента в четвертом. Результат стал максимальным с 2017 года, когда доля отказов была на уровне 38,4 процента. Рост отказов по ипотеке наблюдается на протяжении последних трех лет с небольшими перерывами, отмечают эксперты.

По словам генерального директора Бюро Кредитных Историй «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, причиной роста ипотечных отказов стали внешние факторы, вынудившие кредиторов лучше выбирать заемщиков, а также повышенный спрос на ипотеку на фоне снижения ключевой ставки Центробанком, развитие госпрограмм и околонулевой ипотеки. Кроме того, решение банка зависит от Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — чем он выше, тем больше шансов получить одобрение по ипотеке. При этом среднее значение ПКР ипотечного заемщика к концу 2022 года оказалось существенно выше, чем средний рейтинг заявителя по другим типам кредитов.

Лагуткин считает, что в 2023 году доля ипотечных отказов может вернуться к показателям 2021 года — то есть 28-30 процентов. «Это станет следствием регулирования рынка, вынуждающего кредиторов отказываться от нулевых маркетинговых ставок, стабилизации внешних факторов и развивающейся со стороны государства поддержки отдельных групп потребителей, которые смогут позволить себе улучшение жилищных условий», — пояснил эксперт.

Ранее в январе ипотеке в России предрекли рост. Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), в 2023 году объема выдачи кредитов на жилье может увеличиться на 10-15 процентов.