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11:05, 12 января 2023Среда обитания

Ипотеке в России предрекли рост

«Ведомости»: объем выдачи ипотеки в 2023 году может достичь 5 триллионов рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году объем выдачи ипотеки может вырасти до 4-5 триллионов рублей. Подобное развитие ситуации рынку жилищного кредитования предрекли эксперты, сообщают «Ведомости».

В агентстве НКР отметили, что на ипотеку положительно повлияет наличие льготных программ. Однако положение будет зависеть и от экономической ситуации, и от решений застройщиков.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) спрогнозировали рост объема выдачи на 10-15 процентов. При негативной экономической ситуации выдачи могут остаться на уровне 2022 года или быть чуть ниже. Эксперты рейтингового агентства АКРА заявили, что ожидают рост выдачи на 13 процентов.

Ранее в ВТБ подсчитали, что за 2022 год в России уменьшился объем выдачи ипотеки — относительно 2021-го показатель снизился почти на 16 процентов. В 2022 году российские банки выдали более 4,8 триллиона рублей по ипотечным кредитам.

Нина Ташевская
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